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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уимблдон - Вест Хэм
Уимблдон - Вест Хэм: обзор матча 28 августа 2018
Уимблдон
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
63'
И. Диоп
83'
А. Огбонна
90+2'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уимблдон - Вест Хэм
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Чичарито
Пас отдал
А. Масуаку
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Огбонна
Пас отдал
Р. Снодграсс
63'
ГОЛ! 0:1!
И. Диоп
Пас отдал
Ф. Андерсон
11'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Начало матча
Статистика матча Уимблдон - Вест Хэм
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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- : -
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4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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0 : 3
20.10.2026
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- : -
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1 : 1
21.11.2026
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2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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