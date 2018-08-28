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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 28 августа 2018
Лидс
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Престон
2'
Д. Джонсон (П)
45+1'
Б. Баркер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Престон
Желтая карточка
С. Даллас
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Б. Дэвис
89'
Желтая карточка
Д. Хэрроп
87'
Желтая карточка
А. Брауне
Желтая карточка
М. Клих
72'
71'
Желтая карточка
Л. Мулт
66'
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
Т. Робертс
59'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Баркер
Пас отдал
Т. Баркуйзен
29'
Красная карточка
Р. Ледсон
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
35
Конор Шонесси
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
2-1-2-1-2
31
Блэкмэн
18
Янссон
15
Даллас
27
Филлипс
35
Шонесси
8
Бэйкер
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
2-4-2
12
Максвелл
14
Фишер
6
Дэвис
29
Баркуйзен
4
Ледсон
10
Хэрроп
14
Джонсон
9
Мулт
7
Баркер
Остались в запасе
Лидс
Престон
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Лидс - Престон
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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