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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго: обзор матча 19 августа 2018
Атлетико Паранаэнсе
19.08.2018, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 0
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
11:02
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
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Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
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13 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
11:02
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
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29 октября
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