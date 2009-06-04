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Расписание матчей
Китай - Саудовская Аравия
Китай - Саудовская Аравия: обзор матча 04 июня 2009
Китай
04.06.2009, четверг, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Саудовская Аравия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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