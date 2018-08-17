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Расписание матчей
Германия. Кубок
Швайнфурт 05 - Шальке-04
Швайнфурт 05 - Шальке-04: обзор матча 17 августа 2018
Швайнфурт 05
17.08.2018, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Шальке-04
24'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швайнфурт 05 - Шальке-04
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Бенталеб
8'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Начало матча
Статистика матча Швайнфурт 05 - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Хавелсе
3 : 2
10.05.2026
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 2
25.04.2026
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 34 тур
Швайнфурт 05
0 : 0
18.04.2026
Ганза
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2, Матч! Планета
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Швайнфурт 05
Шальке-04
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