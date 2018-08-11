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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Беневенто
Удинезе - Беневенто: обзор матча 11 августа 2018
Удинезе
11.08.2018, суббота, 21:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Беневенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Удинезе - Беневенто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
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2 : 1
06.11.2026
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0 : 0
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0 : 2
25.10.2026
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0 : 3
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Лечче
Беневенто
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Сампдория
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Сампдория
3 : 1
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2 : 0
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27.10.2026
Катанцаро
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24.10.2026
Беневенто
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