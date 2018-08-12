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Расписание матчей
Италия. Кубок
Эмполи - Циттаделла
Эмполи - Циттаделла: обзор матча 12 августа 2018
Эмполи
12.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Циттаделла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмполи - Циттаделла
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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Эмполи
Циттаделла
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
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2015.08.03 07:11
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