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Расписание матчей
Люксембург - Беларусь
Люксембург - Беларусь: обзор матча 15 ноября 2018
Люксембург
15.11.2018, четверг, 22:45
, группа D2, 5 тур
0 : 2
Завершен
Беларусь
Матч
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Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Беларусь
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Люксембург - Беларусь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 2
06.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
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1 : 2
26.09.2026
Люксембург
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Албания
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06.06.2026
Люксембург
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
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Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
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Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Стадион:
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