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Литва - Сербия

07.09.2018, Пятница, 21:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 , 1 тур Литва - Сербия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 7
11 тур
14 октября, среда 22:00 Литва 2:1 Сербия
3 тур
11 октября, суббота 22:15 Сербия 3:0 Литва
Группа C4 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Литва 6 0 0 6 3:16 -13 0
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