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Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 11 мая 2019
Хоффенхайм
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
39'
Й. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
М. Эггештайн
Желтая карточка
Ф. Гриллич
85'
83'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
83'
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
П. Кадержабек
80'
48'
Желтая карточка
К. Мевальд
39'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-3
1
Бауманн
30
Бренет
4
Бичакчич
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
27
Крамарич
19
Бельфодиль
11
Салаи
4-3-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Мевальд
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
10
Осако
19
Эггештайн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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