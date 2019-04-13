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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 13 апреля 2019
РБ Лейпциг
13.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
16'
К. Кампль
28'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
Желтая карточка
К. Лаймер
82'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
28'
25'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
Пас отдал
Н. Мукиэле
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
77
Брума
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Вольфсбург
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
16
Конате
20
Мукиэле
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
10
Кунья
11
Вернер
4-1-2-1-2
12
Перван
32
Тиссеран
31
Кнохе
25
Брукс
21
Руссийон
23
Гилявоги
37
Реджбечай
27
Арнольд
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
7
Йосип Брекало
ЛВ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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