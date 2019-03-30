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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 30 марта 2019
Вердер
30.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
3'
М. Рашица
36'
М. Крузе
63'
М. Крузе
52'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
77'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 3:1!
М. Крузе
Пас отдал
М. Рашица
63'
52'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Рашица
Пас отдал
М. Крузе
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Мевальд
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
10
Крузе
22
Харник
4-3-1-2
21
Мюллер
18
Бросински
19
Ниахате
16
Белл
24
Мартин
21
Озтюнали
46
Латца
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
Остались в запасе
Вердер
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
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Вердер
Майнц
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