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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - РБ Лейпциг
Шальке-04 - РБ Лейпциг: обзор матча 16 марта 2019
Шальке-04
16.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
14'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Б. Очипка
89'
52'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-3-2
1
Нюбель
5
Очипка
26
Сане
22
Настасич
25
Брума
21
Стамбули
8
Сердар
13
Руди
22
МакКенни
7
Эмболо
13
Ут
4-1-2-1-2
25
Гулачи
16
Конате
4
Орбан
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
12
Адамс
20
Забитцер
44
Кампль
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Шальке-04
РБ Лейпциг
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Шальке-04 - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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