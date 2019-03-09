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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 09 марта 2019
Фрайбург
09.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Герта
27'
Н. Петерсен
80'
В. Ибишевич (АГ)
76'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Ибишевич
80'
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Торунарига
59'
Желтая карточка
М. Груйич
43'
Желтая карточка
Н. Штарк
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
27'
18'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
4-3-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Линхарт
3
Хайнц
17
Кюблер
19
Хаберер
6
Абраши
8
Франтц
32
Грифо
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
3-3-1-2
22
Ярстейн
33
Торунарига
4
Рекик
4
Штарк
24
Клюнтер
8
Груйич
7
Миттельштадт
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
10
Арне Майер
ОП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
10
Арне Майер
ОП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Фрайбург - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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