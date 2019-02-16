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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 16 февраля 2019
Шальке-04
16.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
90'
+2
Вторая желтая
К. Гюнтер
87'
Желтая карточка
К. Гюнтер
79'
Желтая карточка
Д. Хайнц
Красная карточка
С. Сердар
42'
31'
Желтая карточка
А. Абраши
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
26
Сане
8
Маскарель
22
МакКенни
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
23
Кутуджу
4-3-1-2
1
Шволов
17
Кюблер
3
Линхарт
3
Хайнц
30
Гюнтер
8
Франтц
6
Абраши
19
Хаберер
32
Грифо
9
Хелер
18
Петерсен
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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