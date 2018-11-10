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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 10 ноября 2018
Фрайбург
10.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
72'
Р. Салаи
6'
Ж. Гбамен
18'
Ж. Матета
75'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
88'
Замена
А. Хак
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
Н. Хефлер
86'
84'
Желтая карточка
К. Онисиво
82'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Ж. Бутьюс
Желтая карточка
М. Гульде
77'
75'
ГОЛ! 1:3!
К. Онисиво
Замена
Л. Хелер
️️️️
П. Штенцель
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Салаи
72'
Желтая карточка
Н. Хефлер
67'
65'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Матета
Замена
Р. Салаи
️️️️
М. Франтц
46'
18'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Бутьюс
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гбамен
Пас отдал
Д. Бросински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-3-2-2
1
Шволов
5
Гульде
3
Хайнц
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
15
Штенцель
8
Франтц
19
Хаберер
11
Кляйнденст
7
Вальдшмидт
4-1-2-1-2
27
Центнер
18
Бросински
19
Ниахате
16
Белл
24
Мартин
5
Гбамен
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
8
Франтц
7
Салаи
7
Салаи
8
Франтц
27
Хефлер
3
Линхарт
3
Линхарт
27
Хефлер
15
Штенцель
9
Хелер
9
Хелер
15
Штенцель
14
Бутьюс
16
Мвене
16
Мвене
14
Бутьюс
19
Квайсон
42
Хак
42
Хак
19
Квайсон
14
Матета
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Матета
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
1
Марк Флеккен
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
24
Янник Хут
ВР
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фрайбург - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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