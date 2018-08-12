Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Беверен
Гент - Беверен: обзор матча 12 августа 2018
Гент
12.08.2018, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Беверен
77'
Б. Верстате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Беверен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Верстате
77'
75'
Желтая карточка
Л. Верстраэт
Желтая карточка
Н. Асаре
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Беверен
33
Дави Руф
ВР
33
Луи Верстраэт
ЦП
28
Флориано Ванзо
ЦФ
12
Бени Бадибанга
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Беверен
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
3-4-1
91
Калинич
32
Пластун
24
Ростед
25
Фоке
10
Чакветадзе
21
Асаре
4
Верстате
19
Деягер
9
Яремчук
1-3
33
Руф
33
Верстраэт
7
Болевич
12
Бадибанга
28
Ванзо
Остались в запасе
Гент
Беверен
28
Тибо де Смет
ЛЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
20
Янник Толен
ВР
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
24
Раффидин Абдулла
ОП
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
20
Янник Толен
ВР
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Гент - Беверен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Беверен
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+