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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 20 апреля 2019
Удинезе
20.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
80'
П. Лирола (АГ)
31'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Лирола
80'
79'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
71'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Сенси
Пас отдал
Д. Берарди
Желтая карточка
Сандро
28'
25'
Желтая карточка
М. Демирал
Желтая карточка
Р. Мандрагора
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
3-4-2-1
1
Муссо
87
Де Майо
5
Троост-Эконг
33
Самир
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
7
Де Пауль
42
Фофана
77
Д'Алессандро
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
3-2-3-2
47
Консильи
67
Феррари
96
Маньяни
28
Демирал
14
Лирола
13
Рожерио
10
Бурабиа
4
Маньянелли
8
Сенси
94
Берарди
13
Бога
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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