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Крылья Советов - Зенит

23.04.2005, Суббота, 14:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 6 тур Крылья Советов - Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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