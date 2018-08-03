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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново (мол) - Текстильщик
Чертаново (мол) - Текстильщик: обзор матча 03 августа 2018
Чертаново (мол)
03.08.2018, пятница, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 3 тур
1 : 4
Завершен
Текстильщик
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Статистика матча Чертаново (мол) - Текстильщик
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Матчи команд
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Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
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1 : 1
06.11.2026
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Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
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16.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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Текстильщик
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