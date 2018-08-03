Динамо - Шахтер

А че?раз хохлы,текст нельзя??
Мне например интересо их дерби!!
|
|21 июля, суббота
|21:00
|Шахтер
|0:1
|Динамо
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|2 тур
|22 июля, суббота
|19:30
|Шахтер
|0:1
|Динамо
|18 тур
|12 декабря, понедельник
|20:00
|Динамо
|3:4
|Шахтер
|7 тур
|9 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|24 тур
|1 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|11 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Шахтер
|21 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|19 тур
|16 апреля, среда
|21:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|26 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|11 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|18:30
|Динамо
|3:0
|Шахтер
|12 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|30 тур
|26 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|15 тур
|16 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|7 мая, четверг
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, четверг
|20:30
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:1
|Шахтер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|23
|19
|3
|1
|53:9
|+44
|60
|2.
|Динамо К
|23
|17
|2
|4
|43:13
|+30
|53
|3.
|Александрия
|23
|12
|5
|6
|31:20
|+11
|41
|4.
|Мариуполь
|23
|9
|6
|8
|27:35
|-8
|33
|5.
|Заря
|23
|8
|8
|7
|30:23
|+7
|32
|6.
|Десна
|23
|9
|4
|10
|25:24
|+1
|31
|7.
|Львов
|23
|7
|9
|7
|21:23
|-2
|30
|8.
|Ворскла
|23
|9
|2
|12
|18:32
|-14
|29
|9.
|Карпаты
|23
|6
|6
|11
|30:37
|-7
|24
|10.
|Олимпик Дн
|23
|4
|8
|11
|25:35
|-10
|20
|11.
|Черноморец Од
|23
|4
|4
|15
|13:37
|-24
|16
|12.
|Арсенал К
|23
|4
|3
|16
|15:43
|-28
|15
0:1 или больше в пользу шахтера
2-3