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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эйбар
Хетафе - Эйбар: обзор матча 24 августа 2018
Хетафе
24.08.2018, пятница, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
18'
Анхель
90'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эйбар
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
Пас отдал
А. Ндиайе
90'
Замена
Л. Кабрера
️️️️
Анхель
86'
84'
Замена
Бебе
️️️️
Х. Хордан
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
80'
75'
Замена
Шарлес
️️️️
Кике
Замена
А. Ндиайе
️️️️
И. Альехо
71'
67'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
П. Милья
Желтая карточка
И. Альехо
46'
ГОЛ! 1:0!
Анхель
18'
Желтая карточка
Д. Джене
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
5
Антунеш
2
Джене
18
Гонсалес
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
14
Альехо
20
Портильо
17
Мата
9
Анхель
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
7
Пенья
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
8
Эскаланте
19
Хордан
11
Милья
9
Энрих
19
Кике
9
Анхель
6
Кабрера
6
Кабрера
9
Анхель
14
Альехо
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Альехо
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
19
Хордан
12
Бебе
12
Бебе
19
Хордан
11
Милья
14
Эрвияс
14
Эрвияс
11
Милья
19
Кике
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Кике
Остались в запасе
Хетафе
Эйбар
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Хетафе - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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