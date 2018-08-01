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Штурм - Аякс

01.08.2018, Среда, 21:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Штурм - Аякс
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 25 июля, среда 21:30 Аякс 2:0 Штурм
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