Знамя Труда - Строгино

|19 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Строгино
|2:1
|Знамя Труда
|7 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Знамя Труда
|0:0
|Строгино
|19 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Строгино
|2:1
|Знамя Труда
|7 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Знамя Труда
|0:0
|Строгино
|16 тур
|21 октября, среда
|14:00
|Знамя Труда
|2:3
|Строгино
|2 тур
|28 июля, вторник
|19:00
|Строгино
|0:0
|Знамя Труда
|24 тур
|30 апреля, четверг
|17:00
|Знамя Труда
|1:2
|Строгино
|10 тур
|11 сентября, четверг
|19:00
|Строгино
|3:0
|Знамя Труда
|29 тур
|7 мая, среда
|16:00
|Строгино
|3:0
|Знамя Труда
|7 тур
|15 августа, четверг
|18:30
|Знамя Труда
|0:1
|Строгино