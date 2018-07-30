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Знамя Труда - Строгино

30.07.2018, Понедельник, 17:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. Кубок, 1/128 финала Знамя Труда - Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
19 тур
16 апреля, воскресенье 17:00 Строгино 2:1 Знамя Труда
7 тур
2 сентября, пятница 17:00 Знамя Труда 0:0 Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
16 тур
21 октября, среда 14:00 Знамя Труда 2:3 Строгино
2 тур
28 июля, вторник 19:00 Строгино 0:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
24 тур
30 апреля, четверг 17:00 Знамя Труда 1:2 Строгино
10 тур
11 сентября, четверг 19:00 Строгино 3:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
29 тур
7 мая, среда 16:00 Строгино 3:0 Знамя Труда
7 тур
15 августа, четверг 18:30 Знамя Труда 0:1 Строгино
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