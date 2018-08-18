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Судьи
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре (Сариньена)

Сельта - Эспаньол

18.08.2018, Суббота, 19:15 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 1 тур Сельта - Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 20:30 Сельта 2:2 Эспаньол
4 тур
18 сентября, понедельник 22:00 Эспаньол 2:1 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
1 марта, среда 23:30 Сельта 2:2 Эспаньол
6 тур
25 сентября, воскресенье 21:45 Эспаньол 0:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:00 Эспаньол 1:1 Сельта
15 тур
12 декабря, суббота 20:15 Сельта 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 19:30 Сельта 3:2 Эспаньол
19 тур
17 января, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:0 Сельта
1 тур
19 августа, понедельник 23:59 Сельта 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Сельта 1:0 Эспаньол
19 тур
12 января, суббота 21:00 Эспаньол 1:0 Сельта
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
ответный матч		 20 декабря, вторник 23:00 Эспаньол 4:2 Сельта
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Сельта 0:0 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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