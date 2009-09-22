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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 сентября 2009
Балтика
22.09.2009, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
10'
Е. Алхимов
78'
А. Купчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Е. Крыштафович
+1
Замена
️️️️
А. Коновалов
Замена
️️️️
С. Коровушкин
ГОЛ! 0:2!
А. Купчин
Желтая карточка
М. Трусевич
Желтая карточка
В. Окорочков
Замена
️️️️
Е. Алхимов
Замена
️️️️
М. Кабанов
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
️️️️
Н. Сафрониди
10'
ГОЛ! 0:1!
Е. Алхимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
27
Артем Першин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
4-5-1
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Семенов
15
Коломийченко
18
Коровушкин
27
Першин
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
3-2-1-2
1
Кабанов
15
Серан
3
Олеников
5
Нестеренко
5
Купчин
70
Сафрониди
27
Мурнин
8
Кармазиненко
11
Алхимов
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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