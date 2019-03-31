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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ницца
Дижон - Ницца: обзор матча 31 марта 2019
Дижон
31.03.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
60'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ницца
66'
Желтая карточка
П. Бюрнер
60'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Вторая желтая
Ф. Саммаритано
54'
Желтая карточка
Ж. Мари
39'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Главный тренер
Оливье Панталони
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
4-2-2-2
31
Рунарссон
4
Ямбере
6
Лаутоа
4
Хаддади
26
Чафик
20
Амалфитано
14
Мари
7
Саммаритано
22
Чан Хун
9
Жанно
22
Саид
4-1-4-1
44
Бенитес
13
Бюрнер
4
Данте
21
Боскальи
29
Эрейе
15
Данило
13
Сако
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
17
Макенго
19
Срарфи
Остались в запасе
Дижон
Ницца
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Дижон - Ницца
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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