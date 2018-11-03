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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Тулуза
Страсбур - Тулуза: обзор матча 03 ноября 2018
Страсбур
03.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
51'
Л. Мотиба
72'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Тулуза
Желтая карточка
К. Лала
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
ГОЛ! 1:0!
Л. Мотиба
Пас отдал
К. Лала
51'
48'
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
И. Сиссоко
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Джон Босток
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
23
Митрович
5
Коне
18
Мартинес
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
8
Мартен
28
Томассон
35
Мотиба
10
Да Кошта
4-2-2-1-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
6
Жульен
20
Тодибо
6
Сидибе
18
Каюзак
10
Градель
14
Доссеви
5
Гарсия
9
Исека
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Джон Босток
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Джон Босток
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Страсбур - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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