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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 05 октября 2018
Тулуза
05.10.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
54'
М. Доссеви
29'
Б. Срарфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
86'
Желтая карточка
Р. Вальтер
ГОЛ! 1:1!
М. Доссеви
Пас отдал
М. Гарсия
54'
Желтая карточка
С. Морейра
46'
45'
Желтая карточка
А. Тамез
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Срарфи
Пас отдал
М. Маолида
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Ницца
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-4-1
30
Рейне
20
Тодибо
6
Жульен
29
Мубандже
31
Морейра
6
Сангаре
19
Мубеле
10
Градель
10
Дурмаз
14
Доссеви
5
Гарсия
3-2-2-2-1
44
Бенитес
29
Эрейе
5
Сарр
4
Данте
13
Коли
20
Аталь
33
Лис-Мелу
61
Тамез
19
Срарфи
9
Маолида
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Тулуза - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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