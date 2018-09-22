Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Тулуза
Анжер - Тулуза: обзор матча 22 сентября 2018
Анжер
22.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Тулуза
55'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
43'
Желтая карточка
И. Сангаре
Желтая карточка
П. Капелле
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Анжер
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
29
Тайт
13
Баокен
4-1-4-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
6
Жульен
20
Тодибо
6
Сангаре
10
Дурмаз
15
Босток
14
Доссеви
10
Градель
9
Исека
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Анжер - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Тулуза
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+