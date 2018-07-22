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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Гремио
Васко да Гама - Гремио: обзор матча 22 июля 2018
Васко да Гама
22.07.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Гремио
65'
Желтая карточка
Андре
Начало матча
Статистика матча Васко да Гама - Гремио
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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