Баия - Витория

|30 тур
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Баия
|2:1
|Витория
|11 тур
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Витория
|0:0
|Баия
|30 тур
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Баия
|2:1
|Витория
|11 тур
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Витория
|0:0
|Баия
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Витория
|2:1
|Баия
|4 тур
|12 мая, понедельник
|01:30
|Баия
|1:1
|Витория
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|38
|23
|11
|4
|64:26
|+38
|80
|2.
|Фламенго
|38
|21
|9
|8
|59:29
|+30
|72
|3.
|Интернасьонал
|38
|19
|12
|7
|51:29
|+22
|69
|4.
|Гремио
|38
|18
|12
|8
|48:27
|+21
|66
|5.
|Сан-Паулу
|38
|16
|15
|7
|46:34
|+12
|63
|6.
|Атлетико Минейро
|38
|17
|8
|13
|56:43
|+13
|59
|7.
|Атлетико Пар
|38
|16
|9
|13
|54:37
|+17
|57
|8.
|Крузейро
|38
|14
|11
|13
|34:34
|0
|53
|9.
|Ботафого
|38
|13
|12
|13
|38:46
|-8
|51
|10.
|Сантос
|38
|13
|11
|14
|46:40
|+6
|50
|11.
|Баия
|38
|12
|12
|14
|39:41
|-2
|48
|12.
|Флуминенсе
|38
|12
|9
|17
|32:46
|-14
|45
|13.
|Коринтианс
|38
|11
|11
|16
|34:35
|-1
|44
|14.
|Сеара
|38
|10
|14
|14
|32:38
|-6
|44
|15.
|Шапекоэнсе
|38
|11
|11
|16
|34:50
|-16
|44
|16.
|Васко да Гама
|38
|10
|13
|15
|41:48
|-7
|43
|17.
|Спорт Ресифи
|38
|11
|9
|18
|35:57
|-22
|42
|18.
|Америка Минейро
|38
|10
|10
|18
|30:47
|-17
|40
|19.
|Витория
|38
|9
|10
|19
|36:63
|-27
|37
|20.
|Парана
|38
|4
|11
|23
|18:57
|-39
|23