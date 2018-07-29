Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Манчестер Сити
Бавария - Манчестер Сити: обзор матча 29 июля 2018
Бавария
29.07.2018, воскресенье, 02:00
Международный кубок чемпионов
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бавария
Манчестер Сити
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
3
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
3
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
1
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+