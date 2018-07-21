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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Дняпро - Динамо-Брест
Дняпро - Динамо-Брест: обзор матча 21 июля 2018
Дняпро
21.07.2018, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дняпро - Динамо-Брест
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
СКА-1938
5 : 3
01.12.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Дняпро
2 : 1
24.11.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
3 : 0
08.11.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Дняпро
2 : 0
03.11.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Дняпро
0 : 1
30.10.2019
БАТЭ
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
Новости команд
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Дняпро
Динамо-Брест
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