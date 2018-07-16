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Спартак - Рудар

16.07.2018, Понедельник, 18:30 мск Товарищеские матчи Спартак - Рудар
Товарищеские матчи 2016

3 июля, воскресенье 18:00 Спартак 2:1 Рудар
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