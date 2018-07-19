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Фехервар - Дюделанж

17.07.2018, Вторник, 21:15 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Фехервар - Дюделанж
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 10 июля, вторник 19:00 Дюделанж 1:1 Фехервар
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