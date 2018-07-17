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АПОЭЛ - Судува

17.07.2018, Вторник, 20:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч АПОЭЛ - Судува
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 19:00 Судува 3:1 АПОЭЛ
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