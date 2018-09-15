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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 15 сентября 2018
Химки
15.09.2018, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 3
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки - Балтика
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 1
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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