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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Коламбус
Канзаc Сити - Коламбус: обзор матча 28 мая 2018
Канзаc Сити
28.05.2018, понедельник, 01:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Коламбус
Желтая карточка
М. Бислер
90'
+4
49'
Желтая карточка
Х. Аффул
45'
+6
Красная карточка
Ф. Игуаин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
3-3-1
29
Мелия
3
Опара
5
Бислер
15
Синович
15
Эспиноза
77
Расселл
8
Зуси
14
Шелтон
2-2-2
1
Стеффен
25
Аффул
23
Уилльямс
20
Трапп
10
Игуаин
9
Зардес
13
Грелла
Остались в запасе
Канзаc Сити
Коламбус
Главный тренер
Питер Вермес
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Канзаc Сити - Коламбус
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
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Вчера, 12:20
3
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5 ноября
1
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1
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3
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5 ноября
1
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29 октября
1
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