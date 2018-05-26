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Материалы

Фулхэм - Астон Вилла

26.05.2018, Суббота, 19:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Англия. Чемпионшип, Финал Фулхэм - Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
32 тур
17 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Астон Вилла
13 тур
21 октября, суббота 17:00 Астон Вилла 2:1 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
43 тур
17 апреля, понедельник 16:45 Фулхэм 3:1 Астон Вилла
14 тур
22 октября, суббота 17:00 Астон Вилла 1:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
5 апреля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Фулхэм
15 тур
8 декабря, воскресенье 17:30 Фулхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
13 апреля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Фулхэм
8 тур
20 октября, суббота 18:00 Фулхэм 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
10 марта, суббота 19:00 Астон Вилла 1:0 Фулхэм
1 тур
13 августа, суббота 18:00 Фулхэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 2:2 Фулхэм
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Фулхэм 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
30 января, суббота 18:00 Фулхэм 0:2 Астон Вилла
4 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Фулхэм 3:1 Астон Вилла
15 тур
29 ноября, суббота 18:00 Астон Вилла 0:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
25 тур
3 февраля, воскресенье 19:00 Фулхэм 2:1 Астон Вилла
4 тур
25 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 2:1 Фулхэм
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    Рейтинг: +374

    Mazzola 26 мая 2018, 21:31

    С возвращением, дачники!

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