Фулхэм - Астон Вилла

С возвращением, дачники!
|32 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Астон Вилла
|13 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:1
|Фулхэм
|32 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Астон Вилла
|13 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:1
|Фулхэм
|43 тур
|17 апреля, понедельник
|16:45
|Фулхэм
|3:1
|Астон Вилла
|14 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|1:0
|Фулхэм
|33 тур
|5 апреля, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Фулхэм
|15 тур
|8 декабря, воскресенье
|17:30
|Фулхэм
|2:0
|Астон Вилла
|33 тур
|13 апреля, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:1
|Фулхэм
|8 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|1:0
|Астон Вилла
|28 тур
|10 марта, суббота
|19:00
|Астон Вилла
|1:0
|Фулхэм
|1 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Фулхэм
|0:0
|Астон Вилла
|26 тур
|5 февраля, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|2:2
|Фулхэм
|11 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|1:1
|Астон Вилла
|24 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Фулхэм
|0:2
|Астон Вилла
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|2:0
|Фулхэм
|36 тур
|9 мая, суббота
|18:00
|Фулхэм
|3:1
|Астон Вилла
|15 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:0
|Фулхэм
|25 тур
|3 февраля, воскресенье
|19:00
|Фулхэм
|2:1
|Астон Вилла
|4 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|2:1
|Фулхэм
С возвращением, дачники!