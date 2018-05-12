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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Интернасьонал
Гремио - Интернасьонал: обзор матча 12 мая 2018
Гремио
12.05.2018, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Интернасьонал
81'
Желтая карточка
Р. Моледо
Желтая карточка
Андре
38'
Начало матча
Статистика матча Гремио - Интернасьонал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Интернасьонал
3 : 0
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Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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