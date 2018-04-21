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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сантос
Баия - Сантос: обзор матча 21 апреля 2018
Баия
21.04.2018, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Сантос
71'
Желтая карточка
Додо
Начало матча
Статистика матча Баия - Сантос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
- : -
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
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Баия
Сантос
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