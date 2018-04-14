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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Оуд-Хеверли
Беверен - Оуд-Хеверли: обзор матча 14 апреля 2018
Беверен
14.04.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
0 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
В. Ангбан
75'
Желтая карточка
М. Кофрие
58'
52'
Желтая карточка
Д. Чиманга
Начало матча
Статистика матча Беверен - Оуд-Хеверли
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Информация о матче
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2020.07.17 22:50
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2025.02.04 12:26
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