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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 07 апреля 2018
АЗ Алкмаар
07.04.2018, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 3
Завершен
ПСВ
53'
В. Вегхорст
61'
В. Вегхорст
74'
Г. Перейро
76'
И. Лосано
79'
М. ван Гинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
89'
+4
Красная карточка
Р. Влаар
89'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. ван Гинкел
Желтая карточка
Р. Влаар
78'
Желтая карточка
В. Вегхорст
77'
76'
ГОЛ! 2:2!
И. Лосано
74'
ГОЛ! 2:1!
Г. Перейро
Пас отдал
И. Лосано
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Джаханбакш
61'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
8
Йорис ван Овереем
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3-2-2-1
40
Бизот
2
Оувеян
16
ван Рейн
12
Влаар
18
Мидтсьё
22
Свенссон
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
4-1-3-2
41
Зут
4
Ариас
5
Швааб
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
26
Перейро
23
Рамселар
8
ван Гинкел
26
де Йонг
11
Лосано
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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