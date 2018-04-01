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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хартс
Данди - Хартс: обзор матча 01 апреля 2018
Данди
01.04.2018, воскресенье, 14:30
Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Хартс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Хартс
68'
Желтая карточка
С. Нейсмит
31'
Желтая карточка
К. Берра
Желтая карточка
П. Макгоуэн
25'
21'
Желтая карточка
К. Лафферти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
6
Джош Микингс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хартс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
92
Жоаким Адао
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Данди
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
3-1-1
6
Микингс
29
Колкер
21
О'Ди
18
Камара
18
Макгоуэн
3-2-3
33
МакЛафлин
3
Хьюз
6
Берра
4
Суттар
92
Адао
21
Коуви
7
Аманкваа
14
Нейсмит
9
Лафферти
Остались в запасе
Данди
Хартс
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
32
Джек Хэмилтон
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Данди - Хартс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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