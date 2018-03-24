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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Райо Вальекано
Спортинг - Райо Вальекано: обзор матча 24 марта 2018
Спортинг
24.03.2018, суббота, 22:45
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
68'
Г. Элустондо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Райо Вальекано
Желтая карточка
А. Бергантиньос
86'
83'
Желтая карточка
У. Лопес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Элустондо
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Райо Вальекано
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
1-2-2-1
13
Мариньо
15
Канелья
4
Бергантиньос
6
Альварес
24
Джони
14
Гарсия
27
Сантос
3-2-3
1
Гарсия
5
Дорадо
30
Ба
2
Байано
8
Лопес
6
Элустондо
23
Эмбарба
8
Трехо
12
Бебе
Остались в запасе
Спортинг
Райо Вальекано
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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