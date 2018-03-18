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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 18 марта 2018
Истанбул Башакшехир
18.03.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
28'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Желтая карточка
Э. Адебайор
79'
72'
Желтая карточка
Д. Тошич
70'
Желтая карточка
Адриано
Вторая желтая
Ж. Кайсара
62'
Желтая карточка
Г. Клиши
61'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
Э. Элиа
44'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Элиа
Пас отдал
Э. Вишча
28'
22'
Желтая карточка
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
3
Да Кошта
11
Элиа
8
Моссоро
17
Кахведжи
10
Вишча
25
Адебайор
3-1-3-1-2
31
Фабри
3
Адриано
6
Тошич
77
Генюл
17
Медель
17
Ленс
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
21
Негредо
8
Бабел
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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