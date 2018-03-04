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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Тенерифе
Химнастик - Тенерифе: обзор матча 04 марта 2018
Химнастик
04.03.2018, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 29 тур
1 : 2
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Тенерифе
Желтая карточка
М. Баррейро
51'
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Тенерифе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
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Испания. Сегунда, 9 тур
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12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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