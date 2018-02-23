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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Осасуна
Спортинг - Осасуна: обзор матча 23 февраля 2018
Спортинг
23.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 28 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
76'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Осасуна
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
90'
Желтая карточка
М. Сантос
82'
ГОЛ! 1:0!
М. Сантос
Пас отдал
А. Бергантиньос
76'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
50'
Желтая карточка
Ф. Барба
42'
29'
Желтая карточка
М. Кастельяно
7'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Осасуна
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Осасуна
25
Ману Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
2-2-2-1
13
Мариньо
15
Канелья
93
Барба
6
Альварес
4
Бергантиньос
14
Гарсия
24
Джони
27
Сантос
2-1-1-2
16
Кастельяно
18
Клер
6
Ойер
8
Мерида
11
Барха
10
Торрес
Остались в запасе
Спортинг
Осасуна
30
Оскар Вальей
ВР
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
25
Ману Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Спортинг - Осасуна
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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