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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Партик Тисл - Данди
Партик Тисл - Данди: обзор матча 17 февраля 2018
Партик Тисл
17.02.2018, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Данди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЦЗ
6
Абдул Осман
ЦП
26
Мартин Вудс
ЦП
19
Райан Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Крис Дулан
Данди
30
Кэмми Керр
ЦЗ
6
Джош Микингс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Партик Тисл
12
Райан Скулли
ВР
11
Стивен Лоулесс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
Данди
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
3-3
1
Черны
34
Киоун
38
Кэргилл
5
Бус
6
Осман
26
Вудс
19
Эдвардс
3-1-1
30
Керр
6
Микингс
29
Колкер
18
Камара
18
Макгоуэн
Остались в запасе
Партик Тисл
Данди
12
Райан Скулли
ВР
11
Стивен Лоулесс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
12
Райан Скулли
ВР
11
Стивен Лоулесс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
Остались в запасе
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
Главный тренер
Крис Дулан
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Партик Тисл - Данди
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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Партик Тисл
Данди
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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